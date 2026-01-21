https://ria.ru/20260121/lure-2069396397.html
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной - РИА Новости, 21.01.2026
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:41:00+03:00
2026-01-21T18:41:00+03:00
2026-01-21T18:41:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062427511_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_eece061da3a8ab796163f6986b3502e7.jpg
https://ria.ru/20260119/kvartira-2068791107.html
https://ria.ru/20260121/dolina-2069269942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062427511_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_a3bf845d9f54380237406c86ca890e4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
"Замки на входной двери в квартиру поменяли", - сказала собеседница агентства.
В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы.
Адвокат певицы Мария Пухова после передачи ключей заявила журналистам, что квартира была освобождена 5 января, стороне Лурье предлагала неоднократно принять квартиру, но получала отказы. В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что на встрече в квартире 9 января стороны не смогли подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной
по доверенности не обладал такими полномочиями, а сама певица была в отъезде. В связи с этим Лурье обратилась в службу судебных приставов, которая на прошлой неделе возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Вчера оно было завершено.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.