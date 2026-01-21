Рейтинг@Mail.ru
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/lure-2069396397.html
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной - РИА Новости, 21.01.2026
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной
Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:41:00+03:00
2026-01-21T18:41:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062427511_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_eece061da3a8ab796163f6986b3502e7.jpg
https://ria.ru/20260119/kvartira-2068791107.html
https://ria.ru/20260121/dolina-2069269942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062427511_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_a3bf845d9f54380237406c86ca890e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной

Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
"Замки на входной двери в квартиру поменяли", - сказала собеседница агентства.
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
19 января, 13:51
В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы.
Адвокат певицы Мария Пухова после передачи ключей заявила журналистам, что квартира была освобождена 5 января, стороне Лурье предлагала неоднократно принять квартиру, но получала отказы. В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что на встрече в квартире 9 января стороны не смогли подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной по доверенности не обладал такими полномочиями, а сама певица была в отъезде. В связи с этим Лурье обратилась в службу судебных приставов, которая на прошлой неделе возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Вчера оно было завершено.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Устроилась хорошо": Лариса Долина впервые прокомментировала свой переезд
Вчера, 13:29
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала