Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, купленной у Долиной

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полина Лурье сменила замки в квартире в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

"Замки на входной двери в квартиру поменяли", - сказала собеседница агентства.

В минувший понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы.

Адвокат певицы Мария Пухова после передачи ключей заявила журналистам, что квартира была освобождена 5 января, стороне Лурье предлагала неоднократно принять квартиру, но получала отказы. В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что на встрече в квартире 9 января стороны не смогли подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной по доверенности не обладал такими полномочиями, а сама певица была в отъезде. В связи с этим Лурье обратилась в службу судебных приставов, которая на прошлой неделе возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Вчера оно было завершено.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.