Рейтинг@Mail.ru
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/luna-2069434757.html
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна - РИА Новости, 21.01.2026
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна
Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" потенциально может заменить ООН, рассказала в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:18:00+03:00
2026-01-21T22:18:00+03:00
в мире
сша
анна паулина луна
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a6c7c52077e11496d86e2e5e2a72532.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069418162.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beeb5c5c76e2dfff2409883c9a26c48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, анна паулина луна, дональд трамп, оон
В мире, США, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп, ООН
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна

РИА Новости: Луна считает, что Совет мира потенциально может заменить ООН

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" потенциально может заменить ООН, рассказала в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Он ("Совет мира" - ред.) потенциально заменит Организацию Объединенных Наций", - сообщила Луна.
Луна также подчеркнула свою поддержку этой инициативы, объяснив, что США недовольны тем, как действует ООН.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 20:17
 
В миреСШААнна Паулина ЛунаДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала