https://ria.ru/20260121/luna-2069434757.html
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна - РИА Новости, 21.01.2026
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна
Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" потенциально может заменить ООН, рассказала в интервью РИА Новости американская конгрессвумен Анна... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:18:00+03:00
2026-01-21T22:18:00+03:00
2026-01-21T22:18:00+03:00
в мире
сша
анна паулина луна
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a6c7c52077e11496d86e2e5e2a72532.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069418162.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beeb5c5c76e2dfff2409883c9a26c48b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, анна паулина луна, дональд трамп, оон
В мире, США, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп, ООН
Совет мира потенциально может заменить ООН, считает конгрессвумен Луна
РИА Новости: Луна считает, что Совет мира потенциально может заменить ООН