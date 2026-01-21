https://ria.ru/20260121/livan-2069427135.html
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
ливан
БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости. Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана, в результате чего пострадали пятеро ливанских журналистов, работавших на месте, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты израильских ВВС нанесли массированный удар по зданию в Канарите на юге Ливана. После удара съемочные группы подошли ближе к атакованному объекту для съемки, после чего был нанесен еще один удар с воздуха, в сторону журналистов разлетелись камни и осколки, которые попали по сотрудникам СМИ и припаркованным транспортным средствам.
Один из журналистов был госпитализирован прибывшими на место спасателями, он получил несколько осколочных ранений в ногу.
Среди разбитых транспортных средств в том числе значительные повреждения получила машина корреспондента РИА Новости.
Израильская авиация ранее опубликовала предупреждение на своих арабских ресурсах о намерении нанести удары по целям в трех населенных пунктах на юге Ливана
, включая Канарит. Позже было опубликовано еще одно предупреждение с обозначенными на картах целями еще в двух поселениях южного Ливана. Согласно заявлениям израильской стороны, целями являются объекты военной инфраструктуры движения "Хезболлах
".