Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана

БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости. Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана, в результате чего пострадали пятеро ливанских журналистов, работавших на месте, передает корреспондент РИА Новости.

Самолеты израильских ВВС нанесли массированный удар по зданию в Канарите на юге Ливана. После удара съемочные группы подошли ближе к атакованному объекту для съемки, после чего был нанесен еще один удар с воздуха, в сторону журналистов разлетелись камни и осколки, которые попали по сотрудникам СМИ и припаркованным транспортным средствам.