Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
21:18 21.01.2026
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана, в результате чего пострадали пятеро ливанских... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T21:18:00+03:00
2026-01-21T21:18:00+03:00
2026
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана

РИА Новости: пять журналистов пострадали при ударе израильской авиации по Ливану

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 янв - РИА Новости. Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана, в результате чего пострадали пятеро ливанских журналистов, работавших на месте, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты израильских ВВС нанесли массированный удар по зданию в Канарите на юге Ливана. После удара съемочные группы подошли ближе к атакованному объекту для съемки, после чего был нанесен еще один удар с воздуха, в сторону журналистов разлетелись камни и осколки, которые попали по сотрудникам СМИ и припаркованным транспортным средствам.
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Ливане заявили о гибели двух человек при атаках израильских БПЛА
16 января, 14:07
Один из журналистов был госпитализирован прибывшими на место спасателями, он получил несколько осколочных ранений в ногу.
Среди разбитых транспортных средств в том числе значительные повреждения получила машина корреспондента РИА Новости.
Израильская авиация ранее опубликовала предупреждение на своих арабских ресурсах о намерении нанести удары по целям в трех населенных пунктах на юге Ливана, включая Канарит. Позже было опубликовано еще одно предупреждение с обозначенными на картах целями еще в двух поселениях южного Ливана. Согласно заявлениям израильской стороны, целями являются объекты военной инфраструктуры движения "Хезболлах".
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ
13 января, 13:24
 
