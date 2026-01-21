https://ria.ru/20260121/likhachev-2069260018.html
Выработка электроэнергии "Росатомом" превысит план, заявил Лихачев
Выработка электроэнергии "Росатомом" превысит план, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.01.2026
Выработка электроэнергии "Росатомом" превысит план, заявил Лихачев
Выработка электроэнергии "Росатомом" в 2025 году превысит плановое задание на 2,5 миллиарда киловатт-часов, заявил генеральный директор государственной... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:19:00+03:00
2026-01-21T11:19:00+03:00
2026-01-21T11:30:00+03:00
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_2bf3586e201dd87d2423a2aadf792e71.jpg
https://ria.ru/20260115/rosatom-2068047638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069257694_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cf06be0e52f8f2ea7dd8582bf79c4a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Выработка электроэнергии "Росатомом" превысит план, заявил Лихачев
"Росатом" увеличил выработку электроэнергии в 2025 г на 2,5 млрд киловатт-часов