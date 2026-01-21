Лихачев рассказал о росте средней зарплаты в "Росатоме"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рост средней зарплаты в государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" позволяет удержаться в рыночных показателях, она превысит 150 тысяч рублей на человека, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.