https://ria.ru/20260121/levyy-2069433677.html
Мир просыпается от влияния левой идеологии, заявил президент Аргентины
Мир просыпается от влияния левой идеологии, заявил президент Аргентины - РИА Новости, 21.01.2026
Мир просыпается от влияния левой идеологии, заявил президент Аргентины
Мир начал просыпаться от влияния левых сил, будущее - за идеями свободы, полагает президент Аргентины Хавьер Милей. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:08:00+03:00
2026-01-21T22:08:00+03:00
2026-01-21T22:08:00+03:00
в мире
аргентина
америка
давос
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_b4c27636a3ace8cfbc4b25af09013856.jpg
https://ria.ru/20260112/ispaniya-2067394217.html
аргентина
америка
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943816169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_336f30873a0c20b7745f784065ef9942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, америка, давос, хавьер милей
В мире, Аргентина, Америка, Давос, Хавьер Милей
Мир просыпается от влияния левой идеологии, заявил президент Аргентины
Президент Аргентины: мир начал просыпаться от влияния левой идеологии