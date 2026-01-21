Рейтинг@Mail.ru
22:08 21.01.2026
Мир просыпается от влияния левой идеологии, заявил президент Аргентины
Мир начал просыпаться от влияния левых сил, будущее - за идеями свободы, полагает президент Аргентины Хавьер Милей. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
аргентина
америка
давос
хавьер милей
аргентина
америка
давос
в мире, аргентина, америка, давос, хавьер милей
В мире, Аргентина, Америка, Давос, Хавьер Милей
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - РИА Новости. Мир начал просыпаться от влияния левых сил, будущее - за идеями свободы, полагает президент Аргентины Хавьер Милей.
"В 2026 году я вам несу хорошие новости: мир начал просыпаться (от влияния левой идеологии - ред.), лучшее тому доказательство это то, что происходит в Америке (в Северной и Южной - ред) , где возрождаются идеи свободы", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.
"Америка будет маяком, который вновь осветит весь Запад", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа
12 января, 15:45
 
В миреАргентинаАмерикаДавосХавьер Милей
 
 
Заголовок открываемого материала