https://ria.ru/20260121/lekarstva-2069409794.html
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов - РИА Новости, 21.01.2026
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов
Доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%, в госзаказах - более 80%, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T19:35:00+03:00
2026-01-21T19:35:00+03:00
2026-01-21T19:35:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038122026_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_af7009d58500c1bb6d5633f2b3a15d3d.jpg
https://ria.ru/20260113/alikhanov-2067520529.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038122026_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_cde3f3e47158d5c1fd43d9f313aea4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля отечественных лекарств на рынке составляет 63%, сообщил Алиханов
Алиханов: доля отечественных лекарств на рынке РФ составляет 63%