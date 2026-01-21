ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил запретить повышать плату за обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) после заключения договора.

"При этом экономика страны до 2032 года нуждается в замещении более 12 миллионов рабочих мест и ежегодном вовлечении около 1,7 миллиона работников. В условиях дефицита кадров рост стоимости платного обучения противоречит целям государственной политики", - подчеркнул он.