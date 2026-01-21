Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления - РИА Новости, 21.01.2026
05:32 21.01.2026
ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления
ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления - РИА Новости, 21.01.2026
ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил запретить повышать плату за обучение по программам среднего профессионального образования (СПО)... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:32:00+03:00
2026-01-21T05:32:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
Новости
ru-RU
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР хочет запретить повышать плату за учебу в колледжах после поступления

ЛДПР призвали запретить повышать плату за обучение в колледжах после поступления

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил запретить повышать плату за обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) после заключения договора.
"Партия предлагает установить мораторий на повышение стоимости платного обучения по образовательным программам среднего профессионального образования после заключения договора", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что, несмотря на действующие нормы закона, допускающие индексацию стоимости обучения с учетом инфляции, рост цен серьезно снижает доступность СПО.
"При этом экономика страны до 2032 года нуждается в замещении более 12 миллионов рабочих мест и ежегодном вовлечении около 1,7 миллиона работников. В условиях дефицита кадров рост стоимости платного обучения противоречит целям государственной политики", - подчеркнул он.
По мнению лидера ЛДПР, временный запрет на повышение стоимости обучения обеспечит предсказуемость расходов граждан и снизит риск отчисления студентов по экономическим причинам.
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
