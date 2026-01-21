https://ria.ru/20260121/lavrov-2069340553.html
На Западе отреагировали на заявление Лаврова
На Западе отреагировали на заявление Лаврова - РИА Новости, 21.01.2026
На Западе отреагировали на заявление Лаврова
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор поддержал в соцсети X заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО. "Провал прокси войны с Россией... РИА Новости, 21.01.2026
На Западе отреагировали на заявление Лаврова
Макгрегор поддержал заявление Лаврова о кризисе НАТО