На Западе отреагировали на заявление Лаврова - РИА Новости, 21.01.2026
16:04 21.01.2026
На Западе отреагировали на заявление Лаврова
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор поддержал в соцсети X заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО.
в мире
россия
сергей лавров
нато
дональд трамп
сша
оон
россия
сша
в мире, россия, сергей лавров, нато, дональд трамп, сша, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Дональд Трамп, США, ООН
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор поддержал в соцсети X заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО.

"Провал прокси войны с Россией привел к этому", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
Вчера, 11:36
Вчера, 11:36
Так он прокомментировал заявление Лаврова о том, что в западных странах обсуждают, не пора ли "закрывать" НАТО на фоне глубочайшего кризиса организации.

Президент США Дональд Трамп во вторник репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами Штатов являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа
Вчера, 12:15
Вчера, 12:15
 
