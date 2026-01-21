https://ria.ru/20260121/kuban-2069426960.html
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
Работы по разминированию в поселке Афипском Кубани завершены после атаки БПЛА, жильцы вернулись в свои квартиры, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
краснодарский край
краснодарский край
