На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 21.01.2026
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА
Работы по разминированию в поселке Афипском Кубани завершены после атаки БПЛА, жильцы вернулись в свои квартиры, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
краснодарский край
краснодарский край
краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край
На Кубани в поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА

В поселке Афипском завершили разминирование после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Осколки БПЛА
Осколки БПЛА
© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
Осколки БПЛА. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Работы по разминированию в поселке Афипском Кубани завершены после атаки БПЛА, жильцы вернулись в свои квартиры, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В поселке Афипском Северского района завершены работы по разминированию, жильцы вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на среду сообщал, что обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоквартирным домом в Афипском, жильцов эвакуировали. В пункте временного размещения находились 46 человек,.
По словам главы муниципалитета Алексея Чеверева, специалисты проверили все коммуникации, теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение работают в штатном режиме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Краснодарский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
