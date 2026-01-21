https://ria.ru/20260121/kuban-2069333088.html
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении - РИА Новости, 21.01.2026
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
Два заместителя министра транспорта Кубани задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:38:00+03:00
2026-01-21T15:38:00+03:00
2026-01-21T15:38:00+03:00
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260120/kuban-2069110930.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
В Краснодаре задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Два заместителя министра транспорта Кубани задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Два заместителя главы министерства задержаны", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновники подозреваются в хищении средств по госконтрактам.
В среду в правоохранительных органах агентству сообщили, что у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева прошли обыски.