15:38 21.01.2026
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
Два заместителя министра транспорта Кубани задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.01.2026
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении

В Краснодаре задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Два заместителя министра транспорта Кубани задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Два заместителя главы министерства задержаны", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновники подозреваются в хищении средств по госконтрактам.
В среду в правоохранительных органах агентству сообщили, что у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева прошли обыски.
