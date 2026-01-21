https://ria.ru/20260121/kuban-2069283513.html
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА
Работы по разминированию боевой части БПЛА продолжаются в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 21.01.2026
