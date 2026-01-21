Рейтинг@Mail.ru
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/kuban-2069283513.html
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА
Работы по разминированию боевой части БПЛА продолжаются в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:38:00+03:00
2026-01-21T12:38:00+03:00
безопасность
северский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северский район, краснодарский край
Безопасность, Северский район, Краснодарский край
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА

В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию боевой части БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки беспилотника
Осколки беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 21 янв - РИА Новости. Работы по разминированию боевой части БПЛА продолжаются в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.
"В поселке Афипском Северского района продолжаются работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом", - говорится в сообщении оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСеверский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала