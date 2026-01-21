Глава МВД отметил связи России и Кубы в условиях санкций Запада

Кроме того, стороны положительно оценили тот факт, что, несмотря на геополитическую обстановку и сложности с логистикой, контакты между МВД России и МВД Кубы развиваются. Отмечается, что Куба всегда была и остается другом и союзником России в Латиноамериканском регионе.