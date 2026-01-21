Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД отметил связи России и Кубы в условиях санкций Запада
09:53 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/kuba-2069233653.html
Глава МВД отметил связи России и Кубы в условиях санкций Запада
Глава МВД отметил связи России и Кубы в условиях санкций Запада
в мире, россия, владимир колокольцев, куба, гавана, ирина волк
В мире, Россия, Владимир Колокольцев, Куба, Гавана, Ирина Волк
Глава МВД отметил связи России и Кубы в условиях санкций Запада

Колокольцев отметил крепкие связи России и Кубы в условиях давления Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил крепкие связи России и Кубы в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Прибывший с визитом в Гавану Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере.
"Российский Министр отметил крепкие связи России и Кубы в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада. Сохраняется насыщенный график контактов, что свидетельствует о высоком уровне политического диалога и подтверждает союзнический характер двусторонних отношений, которые приобрели особый, доверительный характер и многие годы сохраняют статус всеобъемлющего стратегического партнерства", - написала Волк в Telegram-канале.
Кроме того, стороны положительно оценили тот факт, что, несмотря на геополитическую обстановку и сложности с логистикой, контакты между МВД России и МВД Кубы развиваются. Отмечается, что Куба всегда была и остается другом и союзником России в Латиноамериканском регионе.
Как отметила Волк, стороны выразили настрой на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
Также Колокольцев пригласил кубинских коллег на VI Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая состоится в Москве в сентябре 2026 года.
В миреРоссияВладимир КолокольцевКубаГаванаИрина Волк
 
 
