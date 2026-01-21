В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Дальнейшие требования украинского олигарха Рината Ахметова по возврату ему якобы имеющихся в Крыму активов могут сыграть с ним злую шутку, спровоцировав интерес к законности происхождения собственности за пределами полуострова, поделился с РИА Новости мнением глава крымского парламента Владимир Константинов.