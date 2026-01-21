В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Дальнейшие требования украинского олигарха Рината Ахметова по возврату ему якобы имеющихся в Крыму активов могут сыграть с ним злую шутку, спровоцировав интерес к законности происхождения собственности за пределами полуострова, поделился с РИА Новости мнением глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования Ахметова к России из-за якобы утраты им активов в Крыму. Константинов в свою очередь рассказал РИА Новости, что у этого украинского олигарха не было на полуострове никаких законных активов, на возврат которых он мог бы претендовать, только добытые мошенническим путем.
"Если Ахметов пойдёт дальше в своих претензиях к крымчанам, то это сыграет с ним злую шутку, ведь может встать вопрос о законности всех его активов в широком смысле, то есть и за пределами Крыма. Представьте, если предметом судебного разбирательства станет вопрос, как он вообще стал миллиардером? Купил один апельсин, а продал два? В украинском бизнесе все перемешано с криминалом. На Украине каждый человек это знает. А вот в рамках судебных процессов это может стать известно и западным партнёрам украинских олигархов", – сказал Константинов.
По его словам, Ахметов обогатился за счет мошеннических схем, скупив в свое время на Украине за бесценок стратегические предприятия.
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
17 января, 11:01