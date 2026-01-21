Рейтинг@Mail.ru
В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/krym-2069359685.html
В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку
В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку - РИА Новости, 21.01.2026
В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку
Дальнейшие требования украинского олигарха Рината Ахметова по возврату ему якобы имеющихся в Крыму активов могут сыграть с ним злую шутку, спровоцировав интерес РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:56:00+03:00
2026-01-21T16:56:00+03:00
республика крым
украина
париж
владимир константинов
ринат ахметов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763393977_0:0:2519:1417_1920x0_80_0_0_3567c4821bc5580d4501e7771cc695fd.jpg
https://ria.ru/20260117/gosduma-2068475195.html
республика крым
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763393933_0:0:1898:1424_1920x0_80_0_0_41de1a29d45ddee1671b40d0f139f98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, украина, париж, владимир константинов, ринат ахметов
Республика Крым, Украина, Париж, Владимир Константинов, Ринат Ахметов
В Крыму считают, что требования Ахметова могут сыграть с ним злую шутку

Константинов: требования Ахметова к Крыму могут сыграть с ним злую шутку

© РИА Новости / Ирина Александрова | Перейти в медиабанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Ирина Александрова
Перейти в медиабанк
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Дальнейшие требования украинского олигарха Рината Ахметова по возврату ему якобы имеющихся в Крыму активов могут сыграть с ним злую шутку, спровоцировав интерес к законности происхождения собственности за пределами полуострова, поделился с РИА Новости мнением глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования Ахметова к России из-за якобы утраты им активов в Крыму. Константинов в свою очередь рассказал РИА Новости, что у этого украинского олигарха не было на полуострове никаких законных активов, на возврат которых он мог бы претендовать, только добытые мошенническим путем.
"Если Ахметов пойдёт дальше в своих претензиях к крымчанам, то это сыграет с ним злую шутку, ведь может встать вопрос о законности всех его активов в широком смысле, то есть и за пределами Крыма. Представьте, если предметом судебного разбирательства станет вопрос, как он вообще стал миллиардером? Купил один апельсин, а продал два? В украинском бизнесе все перемешано с криминалом. На Украине каждый человек это знает. А вот в рамках судебных процессов это может стать известно и западным партнёрам украинских олигархов", – сказал Константинов.
По его словам, Ахметов обогатился за счет мошеннических схем, скупив в свое время на Украине за бесценок стратегические предприятия.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
17 января, 11:01
 
Республика КрымУкраинаПарижВладимир КонстантиновРинат Ахметов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала