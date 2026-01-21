Рейтинг@Mail.ru
14:31 21.01.2026
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области выписаны из больниц Крыма, один из них - ребенок , сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона
"По состоянию на 21.01.2026 выписаны еще двое пострадавших во время теракта в Хорлах, один из них ребенок", - сказали в минздраве Крыма, отметив, что на среду в больницах республики продолжают лечение четыре пострадавших, в том числе двое детей.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Теракт в Хорлах был спланирован ВСУ заранее, заявил Сальдо
19 января, 14:16
Состояние оставшихся в больницах Крыма пострадавших стабильное, удовлетворительное, заявили РИА Новости в минздраве республики.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
18 января, 20:13
 
ПроисшествияРеспублика КрымХерсонская областьЧерное мореВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
