Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц - РИА Новости, 21.01.2026
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц
Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области выписаны из больниц Крыма, один из них - ребенок , сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:31:00+03:00
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах выписали из больниц
Двоих пострадавших в теракте в Хорлах, включая ребенка, выписали из больниц