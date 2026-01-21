Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове
10:43 21.01.2026
В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове
В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове - РИА Новости, 21.01.2026
В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что у украинского олигарха Рината Ахметова не было в Крыму никаких законных активов, на... РИА Новости, 21.01.2026
республика крым
россия
париж
ринат ахметов
владимир константинов
крымэнерго
республика крым
россия
париж
республика крым, россия, париж, ринат ахметов, владимир константинов, крымэнерго
Республика Крым, Россия, Париж, Ринат Ахметов, Владимир Константинов, Крымэнерго
В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове

Константинов: у Ахметова не было законных активов в Крыму, только мошеннические

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что у украинского олигарха Рината Ахметова не было в Крыму никаких законных активов, на возврат которых он мог бы претендовать, только добытые мошенническим путем.
Ранее Апелляционный суд Парижа отменил принятое в 2022 году в Гааге решение, согласно которому международный арбитраж может рассматривать требования Ахметова к России из-за якобы утраты им активов в Крыму.
"У Ахметова никаких реальных активов в Крыму не было, потому что всё, что было им приобретено, даже с точки зрения украинского законодательства было сделано совершенно мошенническим способом. Всё это было манипуляцией, где ему на "понятийном" уровне сказали: "забирай". И он забрал с помощью своих юристов", - сказал Константинов.
К примеру, по его словам, полученное структурами Ахметова мошенническим путем стратегическое предприятие "Крымэнерго" после воссоединения полуострова с Россией было возвращено в собственность республики.
"Это не актив Ахметова, не он его создавал. Это активы крымчан, которые вернули себе украденное в украинский период", – пояснил Константинов.
В Госдуме прокомментировали претензии Ахметова на активы в Крыму
Республика Крым Россия Париж Ринат Ахметов Владимир Константинов Крымэнерго
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала