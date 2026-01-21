В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что у украинского олигарха Рината Ахметова не было в Крыму никаких законных активов, на возврат которых он мог бы претендовать, только добытые мошенническим путем.
"У Ахметова никаких реальных активов в Крыму не было, потому что всё, что было им приобретено, даже с точки зрения украинского законодательства было сделано совершенно мошенническим способом. Всё это было манипуляцией, где ему на "понятийном" уровне сказали: "забирай". И он забрал с помощью своих юристов", - сказал Константинов.
К примеру, по его словам, полученное структурами Ахметова мошенническим путем стратегическое предприятие "Крымэнерго" после воссоединения полуострова с Россией было возвращено в собственность республики.
"Это не актив Ахметова, не он его создавал. Это активы крымчан, которые вернули себе украденное в украинский период", – пояснил Константинов.
