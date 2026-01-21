В Крыму заявили, что у Ахметова не было законных активов на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что у украинского олигарха Рината Ахметова не было в Крыму никаких законных активов, на возврат которых он мог бы претендовать, только добытые мошенническим путем.