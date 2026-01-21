https://ria.ru/20260121/krovlya-2069292078.html
При обрушении кровли магазина в Новосибирске пострадали два человека
2026-01-21T13:12:00+03:00
новосибирск
первомайский район
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. При обрушении кровли магазина в Новосибирске пострадали два человека, сообщила мэрия.
"Произошло обрушение здания магазина в Первомайском районе города Новосибирска
, по адресу улица Наумова, 26. <…> На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь", — говорится в релизе.
По информации МЧС
, под завалами может находиться еще один человек.
На месте работают спасатели, которые разбирают обвалившиеся конструкции, добавили в мэрии. Причины произошедшего выясняются.
Областная прокуратура начала проверку, на место выехал прокурор Первомайского района.