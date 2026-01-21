Рейтинг@Mail.ru
СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США
01:47 21.01.2026
СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США
СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США
в мире
давос
сша
канада
марк карни
дональд трамп
мирный план сша по украине
давос
сша
канада
СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США

Axios: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на шаги США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Слова премьер-министра Канады Марка Карни в ходе выступления в Давосе о том, что великие державы используют экономическую интеграцию в качестве оружия, были направлены на недавние шаги президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на канадского чиновника.
Карни заявил во вторник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
Вчера, 20:32
"Карни предупредил, что "великие державы" теперь используют экономическую интеграцию, которая долгое время лежала в основе глобализации, в качестве оружия... Карни намеренно избегал упоминания США или Трампа, но его заявления были направлены непосредственно на недавние действия президента", - сообщает портал.
Издание добавляет со ссылкой на бывшего американского чиновника, близкого ко многим европейским лидерам, что недавнее давление со стороны Трампа по поводу Гренландии "впервые для европейцев пересекло красную линию", а многие считают, что у них остался последний шанс дать отпор.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Канада выступила за защиту от действий России в Арктике
Вчера, 20:22
 
