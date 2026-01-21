СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США

Слова премьер-министра Канады Марка Карни в ходе выступления в Давосе о том, что великие державы используют экономическую интеграцию в качестве оружия, были направлены на недавние шаги президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на канадского чиновника.

Карни заявил во вторник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.

"Карни предупредил, что "великие державы" теперь используют экономическую интеграцию, которая долгое время лежала в основе глобализации, в качестве оружия... Карни намеренно избегал упоминания США или Трампа, но его заявления были направлены непосредственно на недавние действия президента", - сообщает портал.

Издание добавляет со ссылкой на бывшего американского чиновника, близкого ко многим европейским лидерам, что недавнее давление со стороны Трампа по поводу Гренландии "впервые для европейцев пересекло красную линию", а многие считают, что у них остался последний шанс дать отпор.