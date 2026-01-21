Рейтинг@Mail.ru
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным - РИА Новости, 21.01.2026
13:19 21.01.2026
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным - РИА Новости, 21.01.2026
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным
Второе совещание с постоянными членами Совета безопасности за неделю не означает что-то экстраординарное, они проводятся по решению президента, заявил... РИА Новости, 21.01.2026
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным

Песков: второе совещание Путина с СБ за неделю не является экстраординарным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второе совещание с постоянными членами Совета безопасности за неделю не означает что-то экстраординарное, они проводятся по решению президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза. Журналисты спросили его, с чем это связано, и не случилось ли что-то экстраординарное.
"Такой график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства ... Нет (это не означает что-то экстраординарное - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Песков назвал тему, которую Путин обсудит на совещании с правительством
Политика Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
