Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второе совещание с постоянными членами Совета безопасности за неделю не означает что-то экстраординарное, они проводятся по решению президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такой график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства ... Нет (это не означает что-то экстраординарное - ред.)", - сказал Песков журналистам.