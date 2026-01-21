https://ria.ru/20260121/kreml-2069293144.html
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным
Песков не считает второе заседание Совбеза за неделю экстраординарным
Второе совещание с постоянными членами Совета безопасности за неделю не означает что-то экстраординарное, они проводятся по решению президента, заявил... РИА Новости, 21.01.2026
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
