Кремль проинформирует о контактах Путина с представителями США - РИА Новости, 21.01.2026
13:17 21.01.2026
Кремль проинформирует о контактах Путина с представителями США
Кремль проинформирует о контактах президента РФ Владимира Путина с представителями США, если это произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.01.2026
Кремль проинформирует о контактах Путина с представителями США

Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина с США, если это произойдет

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кремль проинформирует о контактах президента РФ Владимира Путина с представителями США, если это произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп еще может разъяснить слова о секретном оружии, считает Песков
