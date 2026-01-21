ВСУ называли жителей Красноармейска "ждунами", заявил Мирошник

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Киевский режим называл жителей Красноармейска "ждунами" и "сепарами", украинские боевики отбирали у них еду, а затем уничтожали, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Эти люди подвергались насильственной эвакуации. Как правило, детей требовали вывезти оттуда. Людей пытались выдавить с территории сначала угрозами, затем шли бомбардировки - когда целые улицы выжигаются целенаправленными ударами минометов, РСЗО и туда прилетают большие беспилотники типа "Баба Яга" и начинают разбивать дома, которых вычислили по тепловизорам", - поделился показаниями посол.