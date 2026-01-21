Рейтинг@Mail.ru
17:57 21.01.2026
ВСУ называли жителей Красноармейска "ждунами", заявил Мирошник
красноармейск, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ называли жителей Красноармейска "ждунами", заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ называли жителей Красноармейска "ждунами" и отбирали у них еду

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Киевский режим называл жителей Красноармейска "ждунами" и "сепарами", украинские боевики отбирали у них еду, а затем уничтожали, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он рассказал, что не так давно было в Донецкой Народной Республике - общался там с людьми, которых вывели из Красноармейска, ездил в пункты временного размещения.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
6 декабря 2025, 03:33
"Как один люди говорят, что украинские боевики в Красноармейске относятся к населению как оккупанты, как к чужим людям... Боевики их называют русней, ждунами, коллаборантами, сепарами. Они не берут еду у этих людей (для своих нужд - прим.), они ее уничтожают", - сказал Мирошник на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он добавил, что ВСУ использовали многоэтажные здания, детские сады и больницы как "живые щиты", чтобы размещать в подвале свои склады и объекты командования, ВПК Украины, где хранились беспилотники или боеприпасы.
"Эти люди подвергались насильственной эвакуации. Как правило, детей требовали вывезти оттуда. Людей пытались выдавить с территории сначала угрозами, затем шли бомбардировки - когда целые улицы выжигаются целенаправленными ударами минометов, РСЗО и туда прилетают большие беспилотники типа "Баба Яга" и начинают разбивать дома, которых вычислили по тепловизорам", - поделился показаниями посол.
Об освобождении от ВСУ Красноармейска стало известно, когда президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
