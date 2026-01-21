МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Киевский режим называл жителей Красноармейска "ждунами" и "сепарами", украинские боевики отбирали у них еду, а затем уничтожали, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он рассказал, что не так давно было в Донецкой Народной Республике - общался там с людьми, которых вывели из Красноармейска, ездил в пункты временного размещения.
"Как один люди говорят, что украинские боевики в Красноармейске относятся к населению как оккупанты, как к чужим людям... Боевики их называют русней, ждунами, коллаборантами, сепарами. Они не берут еду у этих людей (для своих нужд - прим.), они ее уничтожают", - сказал Мирошник на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Эти люди подвергались насильственной эвакуации. Как правило, детей требовали вывезти оттуда. Людей пытались выдавить с территории сначала угрозами, затем шли бомбардировки - когда целые улицы выжигаются целенаправленными ударами минометов, РСЗО и туда прилетают большие беспилотники типа "Баба Яга" и начинают разбивать дома, которых вычислили по тепловизорам", - поделился показаниями посол.
Об освобождении от ВСУ Красноармейска стало известно, когда президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
