Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске

"Новый наш доклад — это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем", — заявил председатель трибунала, участник СВО, член Общественной палаты Максим Григорьев на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Автор доклада привел цитаты очевидцев военных преступлений против женщин и детей, которые грубо нарушают Женевские конвенции. В них описаны расстрелы населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.

"Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся. К сожалению, все это продолжается и сейчас в тех местах, которые продолжает контролировать киевский режим", — добавил он.