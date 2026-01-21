Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 21.01.2026 (обновлено: 18:21 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/krasnoarmeysk-2069360792.html
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
© РИА Новости / Александр Харченко
Красноармейск
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Красноармейск. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости.
"Новый наш доклад — это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем", — заявил председатель трибунала, участник СВО, член Общественной палаты Максим Григорьев на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Максим Блинов
Презентация доклада о военных преступлениях киевского режима в Красноармейске
Презентация доклада о военных преступлениях киевского режима в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Презентация доклада о военных преступлениях киевского режима в Красноармейске
Автор доклада привел цитаты очевидцев военных преступлений против женщин и детей, которые грубо нарушают Женевские конвенции. В них описаны расстрелы населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.
"Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся. К сожалению, все это продолжается и сейчас в тех местах, которые продолжает контролировать киевский режим", — добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ использовали стариков в Красноармейске как живой щит, рассказал беженец
19 января, 06:21

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, российские войска продолжают выводить мирных жителей из Красноармейска, а в это время ВСУ наносят удары, заявляя о том, что украинцев на этих территориях нет.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей
17 января, 07:57
 
