Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 21.01.2026
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:00:00+03:00
2026-01-21T17:00:00+03:00
2026-01-21T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
происшествия
вооруженные силы украины
украина
киев
родион мирошник
красноармейск
россия
украина
киев
Новости
ru-RU
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
РИА Новости: трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в Красноармейске
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Новый наш доклад — это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем", — заявил председатель трибунала, участник СВО, член Общественной палаты Максим Григорьев на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Автор доклада привел цитаты очевидцев военных преступлений против женщин и детей, которые грубо нарушают Женевские конвенции. В них описаны расстрелы населения, издевательства и избиения русских жителей города, преднамеренные удары по мирным зданиям и многое другое.
"Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся. К сожалению, все это продолжается и сейчас в тех местах, которые продолжает контролировать киевский режим", — добавил он.
Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, российские войска продолжают выводить мирных жителей из Красноармейска
, а в это время ВСУ наносят удары, заявляя о том, что украинцев на этих территориях нет.