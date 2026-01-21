"Контур" вошел в топ-20 лучших работодателей страны по версии hh.ru

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Разработчик экосистемы для бизнеса "Контур" занял в Разработчик экосистемы для бизнеса "Контур" занял в Рейтинге работодателей России-2025 от hh.ru 17-е место среди компаний с численностью более 5001 сотрудника – и четвертое место среди крупнейших отечественных ИТ-компаний, сообщает пресс-служба группы.

Компания улучшила свои позиции в общем рейтинге, поднявшись на три строчки – с 20-го места в 2024 году. В сегменте крупнейших ИТ-компаний "Контур" сохранил четвертую позицию.

Рейтинг работодателей формируется аналитиками hh.ru на основе анкетирования, опроса действующих сотрудников компаний, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей. В 2025 году в рейтинге приняли участие почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли.

Финалистами Рейтинга работодателей России-2025 стали 169 крупнейших компаний, в первую тройку общего списка вошли Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. В топ-100 лучших компаний-работодателей вошли три компании из Свердловской области: "Контур", "Золотое яблоко" (31-е место), ГАЛАМАРТ (86-е место).

"”Контур” второй год подряд входит в топ-5 крупнейших IT-работодателей России рейтинга HeadHunter. Мы поддерживаем условия, в которых сотрудники растут вместе с компанией, решают амбициозные задачи и создают современные продукты для каждого третьего бизнеса в стране", — приводится в сообщении комментарий директора по персоналу "СКБ Контур" Натальи Пичугиной.