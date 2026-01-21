https://ria.ru/20260121/kontur-2069011152.html
"Контур" вошел в топ-20 лучших работодателей страны по версии hh.ru
Разработчик экосистемы для бизнеса "Контур" занял в Рейтинге работодателей России-2025 от hh.ru 17-е место среди компаний с численностью более 5001 сотрудника – РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Разработчик экосистемы для бизнеса "Контур" занял в Рейтинге работодателей России-2025
от hh.ru 17-е место среди компаний с численностью более 5001 сотрудника – и четвертое место среди крупнейших отечественных ИТ-компаний, сообщает пресс-служба группы.
Компания улучшила свои позиции в общем рейтинге, поднявшись на три строчки – с 20-го места в 2024 году. В сегменте крупнейших ИТ-компаний "Контур" сохранил четвертую позицию.
Рейтинг работодателей формируется аналитиками hh.ru на основе анкетирования, опроса действующих сотрудников компаний, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей. В 2025 году в рейтинге приняли участие почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли.
Финалистами Рейтинга работодателей России-2025 стали 169 крупнейших компаний, в первую тройку общего списка вошли Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. В топ-100 лучших компаний-работодателей вошли три компании из Свердловской области: "Контур", "Золотое яблоко" (31-е место), ГАЛАМАРТ (86-е место).
"”Контур” второй год подряд входит в топ-5 крупнейших IT-работодателей России рейтинга HeadHunter. Мы поддерживаем условия, в которых сотрудники растут вместе с компанией, решают амбициозные задачи и создают современные продукты для каждого третьего бизнеса в стране", — приводится в сообщении комментарий директора по персоналу "СКБ Контур" Натальи Пичугиной.
"Контур"– IT-разработчик, который развивает экосистему для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Бренд "Контур" принадлежит группе компаний "СКБ Контур", основанной в 1988 году.