Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества - РИА Новости, 21.01.2026
11:07 21.01.2026
Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества
Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:07:00+03:00
2026-01-21T11:07:00+03:00
технологии
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
2026
технологии, россия, вячеслав володин, госдума рф
Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества

Комитет ГД одобрил меры по усилению защиты от телефонного и онлайн-мошенничества

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан по поручению президента России в целях комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Важно совершенствовать правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников, пояснял в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества
15 января, 14:56
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества
15 января, 14:56
Законопроект регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием ГИС "Антифрод" в целях пресечения кибермошенничества. Также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуги".
Восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" будет возможно несколькими способами: с помощью биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи, приложения или сайта банка, национальной платформы Max или через МФЦ. А граждане смогут сообщить через "Госуслуги" о факте кибермошенничества.
Кроме того, операторы связи должны будут маркировать международные вызовы, а абоненты получат право блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров. Также операторы связи для выявления подозрительных звонков будут вправе применять искусственный интеллект. Изменения касаются и виртуальных телефонных станций: они должны будут располагаться только в РФ и использовать единую систему идентификации и аутентификации абонентов.
Законопроект также ограничивает количество виртуальных сим-карт, предоставляемых человеку: их количество не должно будет превышать 10. Одновременно вводятся детские сим-карты, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
Помимо этого, в целях борьбы с дропперством ограничивается количество платежных карт, выдаваемых разными банками одному физлицу: их может быть максимум 20. Причем человек сможет иметь не больше пяти карт одного банка. Но Банку России предоставляется право при необходимости устанавливать иное предельное количество платежных карт на одного человека.
Кроме того, законопроектом вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов, создаваемых для обмана пользователей и кражи их персональных данных, а также интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи.
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян
7 января, 17:26
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян
7 января, 17:26
 
ТехнологииРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
