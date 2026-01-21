Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Вячеслав Володин. Документ внесен правительством РФ . Он разработан по поручению президента России в целях комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Важно совершенствовать правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников, пояснял в декабре председатель Госдумы

Законопроект регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием ГИС "Антифрод" в целях пресечения кибермошенничества. Также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуги".

Восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" будет возможно несколькими способами: с помощью биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи, приложения или сайта банка, национальной платформы Max или через МФЦ. А граждане смогут сообщить через "Госуслуги" о факте кибермошенничества.

Кроме того, операторы связи должны будут маркировать международные вызовы, а абоненты получат право блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров. Также операторы связи для выявления подозрительных звонков будут вправе применять искусственный интеллект. Изменения касаются и виртуальных телефонных станций: они должны будут располагаться только в РФ и использовать единую систему идентификации и аутентификации абонентов.

Законопроект также ограничивает количество виртуальных сим-карт, предоставляемых человеку: их количество не должно будет превышать 10. Одновременно вводятся детские сим-карты, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Помимо этого, в целях борьбы с дропперством ограничивается количество платежных карт, выдаваемых разными банками одному физлицу: их может быть максимум 20. Причем человек сможет иметь не больше пяти карт одного банка. Но Банку России предоставляется право при необходимости устанавливать иное предельное количество платежных карт на одного человека.