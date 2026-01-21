Комитет ГД поддержал усиление защиты от кибермошенничества

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан по поручению президента России в целях комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Важно совершенствовать правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников, пояснял в декабре председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием ГИС "Антифрод" в целях пресечения кибермошенничества. Также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуги".
Восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" будет возможно несколькими способами: с помощью биометрии, усиленной квалифицированной электронной подписи, приложения или сайта банка, национальной платформы Max или через МФЦ. А граждане смогут сообщить через "Госуслуги" о факте кибермошенничества.
Кроме того, операторы связи должны будут маркировать международные вызовы, а абоненты получат право блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров. Также операторы связи для выявления подозрительных звонков будут вправе применять искусственный интеллект. Изменения касаются и виртуальных телефонных станций: они должны будут располагаться только в РФ и использовать единую систему идентификации и аутентификации абонентов.
Законопроект также ограничивает количество виртуальных сим-карт, предоставляемых человеку: их количество не должно будет превышать 10. Одновременно вводятся детские сим-карты, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
Помимо этого, в целях борьбы с дропперством ограничивается количество платежных карт, выдаваемых разными банками одному физлицу: их может быть максимум 20. Причем человек сможет иметь не больше пяти карт одного банка. Но Банку России предоставляется право при необходимости устанавливать иное предельное количество платежных карт на одного человека.
Кроме того, законопроектом вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов, создаваемых для обмана пользователей и кражи их персональных данных, а также интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи.
