Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Прощание с одной из слушательниц центра профподготовки МВД в Сыктывкаре, которая пострадала при инциденте с учебно-имитационной гранатой и впоследствии умерла в больнице, пройдет в среду в Свято-Вознесенском храме, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.