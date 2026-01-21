https://ria.ru/20260121/komi-2069251860.html
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду
происшествия
сыктывкар
республика коми
россия
сыктывкар
республика коми
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Прощание с одной из слушательниц центра профподготовки МВД в Сыктывкаре, которая пострадала при инциденте с учебно-имитационной гранатой и впоследствии умерла в больнице, пройдет в среду в Свято-Вознесенском храме, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ
по Коми
, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре
привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, в понедельник заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми 19 января сообщал, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
"Отпевание пройдет сегодня в Свято-Вознесенском храме в Сыктывкаре, начало в 10.30. Затем состоятся похороны на одном из кладбищ села Выльгорт", – сказал собеседник агентства.