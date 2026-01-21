Рейтинг@Mail.ru
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду
10:51 21.01.2026 (обновлено: 10:57 21.01.2026)
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду - РИА Новости, 21.01.2026
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду
Прощание с одной из слушательниц центра профподготовки МВД в Сыктывкаре, которая пострадала при инциденте с учебно-имитационной гранатой и впоследствии умерла в РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, сыктывкар, республика коми, россия
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми, Россия
Прощание с погибшей в центре профподготовки МВД в Коми пройдет в среду

Прощание с погибшей при инциденте в учебном центре МВД Коми пройдет в среду

Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Прощание с одной из слушательниц центра профподготовки МВД в Сыктывкаре, которая пострадала при инциденте с учебно-имитационной гранатой и впоследствии умерла в больнице, пройдет в среду в Свято-Вознесенском храме, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, в понедельник заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми 19 января сообщал, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
"Отпевание пройдет сегодня в Свято-Вознесенском храме в Сыктывкаре, начало в 10.30. Затем состоятся похороны на одном из кладбищ села Выльгорт", – сказал собеседник агентства.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Пострадавшего при инциденте в центре МВД Коми перевели в Нижний Новгород
ПроисшествияСыктывкарРеспублика КомиРоссия
 
 
