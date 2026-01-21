Рейтинг@Mail.ru
04:38 21.01.2026 (обновлено: 11:53 21.01.2026)
Названы самые продаваемые книги в 2025 году
дьявол, дэвид кэмерон, джордж оруэлл (эрик артур блэр), ozon, яндекс.маркет, wildberries
Дьявол, Дэвид Кэмерон, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роман японского продюсера Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут" вошел в число самых продаваемых книг на российских маркетплейсах в прошлом году, рассказали РИА Новости в объединенной компании РВБ, Ozon и "Яндекс Маркете".
Так, на "Яндекс Маркете" эта книга стала самой продаваемой в категории "Современная проза", а на Wildberries и Ozon вошла в топ-5 по продажам. Это история о молодом почтальоне, который узнает о смертельном диагнозе и заключает сделку с Дьяволом - ее суть с том, что за каждый дополнительный день жизни героя из мира исчезает одна вещь. Автор произведения - японский продюсер Гэнки Кавамура, который участвовал в производстве аниме-фильмов "Твое имя", "Дитя погоды", "Судзумэ, закрывающая двери".
Как рассказали РИА Новости в Ozon, самыми популярными книгами на платформе, помимо романа Кавамуры, стали "Бог всегда путешествует инкогнито" французского писателя Лорана Гунеля, "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра. В топ-5 также вошли "Счастливый карман, полный денег" бизнесмена Дэвида Кэмерона, и "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" американского писателя Клира Джеймса.
Четыре первые строчки в топе продаж на Wildberries заняли книги российской писательницы Анны Джейн - "Разреши любить. Часть 2", которая стала последней для писательницы, а также "Твое сердце будет разбито", "Восхитительная ведьма. Часть 1" и "Запрети любить. Часть 1". В 2024 году произведение Анны Джейн также возглавило список книг, которые чаще покупали на платформе.
В прошлом году пользователи Wildberries также часто покупали книги "Счастливый карман, полный денег" Дэвида Джиканди, "Не мешай себе жить" от психиатра Марка Гоулстона, "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра, "Мой хулиган" Алены Черничной и "Бог всегда путешествует инкогнито" Лоран Гунель.
По данным "Яндекс Маркета", самой продаваемой книгой из классической литературы стали произведения Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор", а из жанра фэнтези - серия книг "Эмпирей" американской писательницы Ребекки Яррос. Также в числе популярных произведений - "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно" от телеведущего Ларри Кинга, а также "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона.
ДьяволДэвид КэмеронДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)OzonЯндекс.МаркетВайлдберриз (Wildberries)
 
 
