"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:19 21.01.2026
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ

"Нефтехимик" победил московское "Динамо" по буллитам в матче КХЛ

Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик"
Хоккей. КХЛ. Нефтехимик - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик". Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась по итогам серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Матвей Заседа (54-я минута). У гостей отличился Максим Комтуа (32). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Андрей Белозеров.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 января 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Нефтехимик
2 : 11:0
Динамо Москва
13:21 • Матвей Заседа
(Григорий Селезнев, Иван Николишин)
11:10 • Макс Комтуа
(Антон Слепышев, Кирилл Адамчук)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Нефтехимика" Никита Хлыстов сыграл 500-й матч в КХЛ.
"Нефтехимик" с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 58 баллами располагается на пятой строчке на Западе.
В следующем матче "Динамо" 23 января сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой", днем позднее "Нефтехимик" примет астанинский "Барыс".
В другом матче череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла "Сочи" в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0).
