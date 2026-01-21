https://ria.ru/20260121/kkhl-2069434898.html
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
"Нефтехимик" по буллитам победил московское "Динамо" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
нижнекамск
