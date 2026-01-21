Киселев назвал российских разведчиков героями

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские разведчики — герои, против них работают лучшие разведки мира, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Разведчики всегда будут героями для нашей страны, хотя бы потому, что против нас работают очень сильные разведки. И мы обязаны иметь преданную, эффективную службу. Наши мальчишки всегда будут играть в Штирлица, всегда будут смотреть "Щит и меч" Вадима Кожевникова, всегда будут равняться на лучших", — сказал он, открывая торжественную церемонию вручения премий СВР по литературе и искусству.
Киселев отметил, что практически все известные британские писатели были разведчиками: от Сомерсета Моэма до Герберта Уэллса.
"Сейчас послали в Гренландию очень ограниченный контингент: Германия, Франция, Италия <…> по несколько человек. Англия отправила одного — разведчика", — подчеркнул гендиректор медиагруппы.
По его словам, и в России есть много талантливых людей, которые пишут и снимают фильмы про эту благородную, опасную и самоотверженную работу.
"У нас тоже своя богатая литературная, журналистская традиция, которая не прерывается. Сегодня на эту сцену поднимутся те, кто достоин премии имени Примакова", — заключил Киселев.
Церемония вручения премий Службы внешней разведки в области литературы и искусства имени Евгения Примакова прошла на площадке "России сегодня". Лауреатами за 2025 год стали тюменский историк и краевед Александр Вычугжанин, написавший книгу "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса", создатели телефильмов "Секретное танго на лезвии ножа" и "Разведчики-нелегалы. Время рассекретить", телесериалов "За гранью возможного. Антология советской разведки" и "Берлинская жара", а также скульптор-монументалист Денис Стритович, автор памятника председателю КГБ СССР Юрию Андропову.
