Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова
15:56 21.01.2026 (обновлено: 16:43 21.01.2026)
Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Ахмаджона Курбонова* за теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря...
Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова

РИА Новости: исполнитель теракта против Кириллова получил пожизненный срок

Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Ахмаджона Курбонова* за теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно назначить Курбонову* наказание в виде пожизненного лишения свободы <…> со штрафом в размере один миллион рублей", — огласил решение судья.
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова
6 ноября 2025, 07:40
Первые десять лет он должен провести в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии особого режима.
Остальные трое фигурантов получили большие сроки: Роберт Сафарян* — 25 лет, Батухан Точиев* — 22, Рамазан Падиев* — 18. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Последним двоим назначили штрафы по 200 тысяч рублей.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Роберт Сафарян*

Роберт Сафарян* во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Роберт Сафарян*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Батухан Точиев*

Батухан Точиев* во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Батухан Точиев*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Рамазан Падиев*

Рамазан Падиев* во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

Рамазан Падиев*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Роберт Сафарян*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Батухан Точиев*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Рамазан Падиев*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 3
В пользу жены генерала Светланы Кирилловой суд взыскал с осужденных 7,2 миллиона рублей, в пользу ее сына и вдовы майора Илья Поликарпова — по десять миллионов.

Убийство Кириллова

Генерал Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве рано утром 17 декабря 2024 года. Сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян передал ему компоненты для взрывного устройства, которые доставили из Польши.
Курбонов признал вину полностью, Сафарян частично, два других фигуранта отказались. По делу заочно арестовали и объявили в розыск еще трех человек.
* Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
27 ноября 2025, 16:43
 
