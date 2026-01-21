Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова

Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Ахмаджона Курбонова* за теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости.

« "Окончательно назначить Курбонову* наказание в виде пожизненного лишения свободы <…> со штрафом в размере один миллион рублей", — огласил решение судья.

Первые десять лет он должен провести в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии особого режима.

Остальные трое фигурантов получили большие сроки: Роберт Сафарян* — 25 лет, Батухан Точиев* — 22, Рамазан Падиев* — 18. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Последним двоим назначили штрафы по 200 тысяч рублей.

В пользу жены генерала Светланы Кирилловой суд взыскал с осужденных 7,2 миллиона рублей, в пользу ее сына и вдовы майора Илья Поликарпова — по десять миллионов.

Убийство Кириллова

Генерал Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве рано утром 17 декабря 2024 года. Сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян передал ему компоненты для взрывного устройства, которые доставили из Польши.

Курбонов признал вину полностью, Сафарян частично, два других фигуранта отказались. По делу заочно арестовали и объявили в розыск еще трех человек.