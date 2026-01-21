Рейтинг@Mail.ru
В Киеве чиновник за деньги помогал военнообязанным сняться с учета
22:02 21.01.2026 (обновлено: 22:03 21.01.2026)
В Киеве чиновник за деньги помогал военнообязанным сняться с учета
Первый зампредседателя районной администрации в Киеве помогал военнообязанным за 15-20 тысяч долларов сняться с военного учета и избежать мобилизации
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Киеве чиновник за деньги помогал военнообязанным сняться с учета

В Киеве чиновник за 15-20 тысяч долларов помогал военнообязанным сняться с учета

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Первый зампредседателя районной администрации в Киеве помогал военнообязанным за 15-20 тысяч долларов сняться с военного учета и избежать мобилизации, сообщили в Службе безопасности Украины.
"Разоблачили первого заместителя председателя одной из райгосадминистраций Киева на "уклонистских схемах"… Чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" клиентов в воинские части ВСУ, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
17 января, 11:24
По информации ведомства, стоимость такой услуги составляла 15-20 тысяч долларов. В СБУ уточняют, что при реализации этой "схемы" чиновник использовал связи в военкомате, а для подготовки фальшивых документов привлек сообщника.
"Во время обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы… Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения", - добавили в СБУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Более полумиллиона мужчин покинули Украину с 2022 года, сообщили СМИ
16 января, 17:44
 
