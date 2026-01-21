В Киеве чиновник за деньги помогал военнообязанным сняться с учета

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Первый зампредседателя районной администрации в Киеве помогал военнообязанным за 15-20 тысяч долларов сняться с военного учета и избежать мобилизации, сообщили в Службе безопасности Украины.
"Разоблачили первого заместителя председателя одной из райгосадминистраций Киева на "уклонистских схемах"… Чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" клиентов в воинские части ВСУ, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, стоимость такой услуги составляла 15-20 тысяч долларов. В СБУ уточняют, что при реализации этой "схемы" чиновник использовал связи в военкомате, а для подготовки фальшивых документов привлек сообщника.
"Во время обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы… Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения", - добавили в СБУ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.