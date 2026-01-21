https://ria.ru/20260121/kiev-2069302962.html
В Киеве в некоторых домах температура опустилась ниже нуля
Температура в некоторых домах Киева опустилась ниже нуля, сообщает местный телеканал "Киев24". РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Температура в некоторых домах Киева опустилась ниже нуля, сообщает местный телеканал "Киев24".
Журналисты телеканала выпустили репортаж о жизни киевлян из Дарницкого района в условиях отсутствующего отопления.
"Дом напротив - это панельный дом. Местные жители говорят, что температура в квартире может достигать минус четырех градусов", - говорится в репортаже, опубликованном в Telegram-канале "Киев24".
По словам украинской журналистки, температура в подъезде ничем не отличается от уличной, а первый этаж и лестницы в нем покрыты слоем льда из-за лопнувшей канализационной трубы.
Как говорится в репортаже, в одном из домов, несмотря на якобы уже запущенное отопление, температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов. Жители греются при помощи газовых плит, но далеко не все дома подключены к газопроводу.
Во вторник "Киевводоканал" сообщил, что практически вся левобережная часть Киева
лишилась водоснабжения, ряд правобережных районов города получают воду со сниженным давлением. Мэр Виталий Кличко
заявил о начавшихся в Киеве перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Издание "Страна.ua
" 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.