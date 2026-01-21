Рейтинг@Mail.ru
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине - РИА Новости, 21.01.2026
12:55 21.01.2026
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в среду обсудят ускорение поставок систем ПВО Киеву, а также безопасность РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:55:00+03:00
2026-01-21T12:55:00+03:00
в мире
украина
дания
великобритания
джон хили
сергей лавров
нато
украина
дания
великобритания
в мире, украина, дания, великобритания, джон хили, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Дания, Великобритания, Джон Хили, Сергей Лавров, НАТО
Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине

Министры обороны Британии и Дании в среду обсудят поставки систем ПВО Украине

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в среду обсудят ускорение поставок систем ПВО Киеву, а также безопасность в Арктике, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"На сегодняшних переговорах по обороне в Копенгагене Великобритания и Дания обсудят вопросы безопасности крайнего севера, промышленного сотрудничества и жизненно важной поддержки Украины. Министр обороны Джон Хили встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном... Касательно Украины, они обсудят, как усилить поддержку и ускорить поставки систем противовоздушной обороны", - говорится в заявлении военного ведомства.
В миреУкраинаДанияВеликобританияДжон ХилиСергей ЛавровНАТО
 
 
