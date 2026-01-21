Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине

ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в среду обсудят ускорение поставок систем ПВО Киеву, а также безопасность в Арктике, говорится в заявлении британского министерства обороны.
"На сегодняшних переговорах по обороне в Копенгагене Великобритания и Дания обсудят вопросы безопасности крайнего севера, промышленного сотрудничества и жизненно важной поддержки Украины. Министр обороны Джон Хили встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном... Касательно Украины, они обсудят, как усилить поддержку и ускорить поставки систем противовоздушной обороны", - говорится в заявлении военного ведомства.
Как сообщается, министры также обсудят сотрудничество в борьбе с беспилотниками на фоне развертывания специализированного подразделения британских ВВС по борьбе с беспилотниками в Дании в конце прошлого года. Кроме того, переговоры коснутся сотрудничества в рамках Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.