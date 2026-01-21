Британия и Дания в среду обсудят поставки систем ПВО Украине

Как сообщается, министры также обсудят сотрудничество в борьбе с беспилотниками на фоне развертывания специализированного подразделения британских ВВС по борьбе с беспилотниками в Дании в конце прошлого года. Кроме того, переговоры коснутся сотрудничества в рамках Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании.