В Польше забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Киеве сложилась тревожная ситуация с энергоснабжением, пишет Interia.
"Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии, воды и отопления", — говорится в публикации.
"Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии, воды и отопления", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК, а также связанным с ними энергетическим объектам.
В статье отмечается, что власти по-прежнему призывают граждан покинуть столицу — до сих пор из Киева эвакуировалось около 600 тысяч человек. Кроме того, проблемы с электричеством вызвали помехи в движении метро, рост цен на такси и образование длинных очередей на остановках общественного транспорта, пишет издание.
В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.