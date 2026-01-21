Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 21.01.2026
В Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским, заявил Сальдо
В Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским, заявил Сальдо
Назначенная Киевом администрация в Херсоне не занимается учетом оставшихся в городе мирных жителей, хотя обязана это делать, в том числе для оказания людям... РИА Новости, 21.01.2026
В Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: в Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским

© РИА Новости / Алексей Майшев
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначенная Киевом администрация в Херсоне не занимается учетом оставшихся в городе мирных жителей, хотя обязана это делать, в том числе для оказания людям помощи, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Херсоне продолжают оставаться люди, херсонцы, которые не эвакуировались с нами на левый берег, которые не выехали подальше от Херсона.... Сложно оценить по количеству, оккупационные власти этого не делают, хотя они обязаны это делать и оказывать помощь. Если вначале какую-то помощь гуманитарную оказывали, теперь эти потоки все меньше и меньше, и люди просто-напросто выживают как могут" , - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о ситуации в Херсоне.
По данным, которыми располагает губернатор, в микрорайоне на Карантинном острове, который ранее считался одним из лучших в городе, из 30 тысяч населения осталось не более 200 мирных жителей.
"Ну а сам город, конечно же, в очень тяжелом состоянии", - заключил он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
