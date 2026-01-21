В Херсоне перестали помогать оставшимся гражданским, заявил Сальдо

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначенная Киевом администрация в Херсоне не занимается учетом оставшихся в городе мирных жителей, хотя обязана это делать, в том числе для оказания людям помощи, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Херсоне продолжают оставаться люди, херсонцы, которые не эвакуировались с нами на левый берег, которые не выехали подальше от Херсона.... Сложно оценить по количеству, оккупационные власти этого не делают, хотя они обязаны это делать и оказывать помощь. Если вначале какую-то помощь гуманитарную оказывали, теперь эти потоки все меньше и меньше, и люди просто-напросто выживают как могут" , - сказал Сальдо , отвечая на вопрос о ситуации в Херсоне.

По данным, которыми располагает губернатор, в микрорайоне на Карантинном острове, который ранее считался одним из лучших в городе, из 30 тысяч населения осталось не более 200 мирных жителей.