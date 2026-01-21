Рейтинг@Mail.ru
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/kelin-2069194935.html
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине
Москва всерьез воспринимает любые сообщения о планах разместить войска стран НАТО на Украине, не будет недооценивать угрозу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:36:00+03:00
2026-01-21T01:36:00+03:00
россия
украина
лондон
андрей келин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26369bd8a2f4873232905327d0fa8835.jpg
https://ria.ru/20260119/plany-2068670697.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c1460c7000d85cbe16e7a3edb52c07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, лондон, андрей келин, нато
Россия, Украина, Лондон, Андрей Келин, НАТО
Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине

Келин: Москва серьезно относится к планам размещения войск НАТО на Украине

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва всерьез воспринимает любые сообщения о планах разместить войска стран НАТО на Украине, не будет недооценивать угрозу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы с полной серьезностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы", - сказал дипломат "Известиям".
Келин отметил, что в так называемые "Международные силы для Украины" не спешат записываться другие, даже крупные европейские страны. Инициатива не привлекает США, без поддержки которых, как говорили сами англичане, она не сработает. В Лондоне, как и в Париже, упорно не хотят воспринять всерьез твердую позицию России о неприемлемости присутствия сил НАТО в любой форме на украинской территории, считает он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов
19 января, 01:52
 
РоссияУкраинаЛондонАндрей КелинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала