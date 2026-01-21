Келин высказался о планах размещения войск НАТО на Украине

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва всерьез воспринимает любые сообщения о планах разместить войска стран НАТО на Украине, не будет недооценивать угрозу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы с полной серьезностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы", - сказал дипломат "Известиям".
Келин отметил, что в так называемые "Международные силы для Украины" не спешат записываться другие, даже крупные европейские страны. Инициатива не привлекает США, без поддержки которых, как говорили сами англичане, она не сработает. В Лондоне, как и в Париже, упорно не хотят воспринять всерьез твердую позицию России о неприемлемости присутствия сил НАТО в любой форме на украинской территории, считает он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов
19 января, 01:52