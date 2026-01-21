https://ria.ru/20260121/katjusha-2069305807.html
Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
Директор столичного зоосада Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале, как панда Катюша играет со снегом во внутреннем вольере. РИА Новости, 21.01.2026
Снег во внутреннем вольере Катюши
Принесли Катюше снег во внутренний вольер. Покатала, поиграла, поваляла, а уж потом умыла свою мордочку.
