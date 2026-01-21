Рейтинг@Mail.ru
Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом - РИА Новости, 21.01.2026
14:05 21.01.2026
Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
Директор столичного зоосада Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале, как панда Катюша играет со снегом во внутреннем вольере. РИА Новости, 21.01.2026
хорошие новости
светлана акулова
общество
московский зоопарк
светлана акулова, общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Общество, Московский зоопарк
Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом

Акулова показала, как панда Катюша играет со снегом в вольере

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Директор столичного зоосада Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале, как панда Катюша играет со снегом во внутреннем вольере.
"Принесли Катюше снег во внутренний вольер. Покатала, поиграла, поваляла, а уж потом умыла свою мордочку", - написала Акулова под видео.
На опубликованном видео панда Катюша играет со снежным комом, катает его по полу лапами и носом, кусает и разламывает на маленькие куски.
Хорошие новостиСветлана АкуловаОбществоМосковский зоопарк
 
 
