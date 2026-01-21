Рейтинг@Mail.ru
05:31 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/karty-2069206917.html
Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро
россия, краснодар, роман силантьев
Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Fotolia / beemanja
Карты таро. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Штраф за пропаганду сатанизма* можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов*, запрещенного на территории РФ, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев.
Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.
Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов"** экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Девушка гадает во время святок - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать
16 января, 05:24
 
РоссияКраснодарРоман Силантьев
 
 
