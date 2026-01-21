Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Штраф за пропаганду сатанизма* можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.

Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов"** экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.