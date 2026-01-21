https://ria.ru/20260121/karty-2069206917.html
Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро
Штраф за пропаганду сатанизма* можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии
Религиовед рассказал, что грозит россиянам за карты таро
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Штраф за пропаганду сатанизма* можно получить за публичную демонстрацию карты таро с дьяволом, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
"Там есть карта с сатаной, а это противозаконно. Пропаганда экстремистского движения сатанистов*, запрещенного на территории РФ
, может осуществляться посредством этих карт", - рассказал Силантьев
.
Религиовед напомнил, что Ленинский районный суд Краснодара
в октябре оштрафовал местную жительницу за публикацию в соцсети карты таро с изображением дьявола и пентаграммой.
Верховный суд России в июле 2025 года признал "Международное движение сатанистов"** экстремистским и запретил его. В соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", в частности, запрещено публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.