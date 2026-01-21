Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян выиграл судебный процесс против представителя антироссийской партии "Республика" Арутюна Мкртчяна, которого бизнесмен обвинил в оскорблении, сообщил адвокат Вардан Алоян.

По его словам, суд установил, что в публикации Мкртчяна в той же соцсети содержались высказывания оскорбительного характера, и он должен публично принести извинения.