Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат - РИА Новости, 21.01.2026
21:41 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
Предприниматель Самвел Карапетян выиграл судебный процесс против представителя антироссийской партии "Республика" Арутюна Мкртчяна, которого бизнесмен обвинил в РИА Новости, 21.01.2026
в мире
армения
лорийская область
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армения
лорийская область
в мире, армения, лорийская область, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
В мире, Армения, Лорийская область, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат

Адвокат Алоян: Карапетян выиграл судебный процесс против политика Мкртчяна

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян выиграл судебный процесс против представителя антироссийской партии "Республика" Арутюна Мкртчяна, которого бизнесмен обвинил в оскорблении, сообщил адвокат Вардан Алоян.
"Суд Лорийской области частично удовлетворил поданное нами исковое заявление, обязав Арутюна Мкртчяна принести извинения Самвелу Карапетяну за оскорбительные высказывания", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе
17 января, 16:58
По его словам, суд установил, что в публикации Мкртчяна в той же соцсети содержались высказывания оскорбительного характера, и он должен публично принести извинения.
Решение суда вступит в законную силу через месяц, уточнил адвокат
Ранее Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сторонники Карапетяна зарегистрировали партию в Армении
19 января, 14:22
 
В мире Армения Лорийская область Самвел Карапетян Никол Пашинян Ташир
 
 
