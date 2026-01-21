В ГД рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Можно предположить, что с учетом положительных отзывов россиян о длительных новогодних каникулах, в 2027 году они также могут составить продолжительный период, 11 календарных дней", - сказала Бессараб

Она отметила, что 31 декабря 2026 года выпадает на четверг, а 10 января 2027 года - воскресенье, может стать окончанием новогодних каникул 2026-2027.