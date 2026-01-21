Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году
02:17 21.01.2026
В ГД рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году
общество, светлана бессараб, госдума рф, новый год
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Новый год
В ГД рассказали, сколько могут продлиться новогодние каникулы в 2027 году

Бессараб: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней

© РИА Новости / Илья Питалев
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Можно предположить, что с учетом положительных отзывов россиян о длительных новогодних каникулах, в 2027 году они также могут составить продолжительный период, 11 календарных дней", - сказала Бессараб.
Она отметила, что 31 декабря 2026 года выпадает на четверг, а 10 января 2027 года - воскресенье, может стать окончанием новогодних каникул 2026-2027.
Депутат также подчеркнула, что производственный календарь на 2027 год будет утверждаться только в конце этого года.
Празднование Нового года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Празднование Нового года в России
1 января, 15:00
 
Общество
Светлана Бессараб
Госдума РФ
Новый год
 
 
