СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США
В Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет
в мире
канада
гренландия
сша
дональд трамп
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США
WSJ: США после Гренландии могут посягнуть на суверенитет Канады
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
В Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на неназванного депутата канадского парламента.
Ранее президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял о намерении добиться приобретения Гренландии
у Дании
.
"Существует ненулевая вероятность того, что суверенитет Канады
может быть нарушен, и если суверенитет Гренландии будет нарушен, следующими можем оказаться мы", - заявил канадский законодатель в комментарии газете.
Ранее, как сообщала газета The Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных правительственных источников, вооружённые силы Канады моделировали гипотетический сценарий вторжения американской армии и ответных действий канадских ВС, включая методы повстанческой борьбы, аналогичные тем, которые применяли афганские моджахеды.
Трамп ранее также заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США, утверждая, что страна "полностью зависит от Вашингтона".