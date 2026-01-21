Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США
13:00 21.01.2026
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США
В Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет,... РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: в Канаде обеспокоены возможным присоединением Гренландии к США

WSJ: США после Гренландии могут посягнуть на суверенитет Канады

Флаг Канады
Флаг Канады
Флаг Канады
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Канаде растут опасения, что возможное присоединение Гренландии Соединёнными Штатами может создать прецедент и поставить под угрозу канадский суверенитет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного депутата канадского парламента.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться приобретения Гренландии у Дании.
"Существует ненулевая вероятность того, что суверенитет Канады может быть нарушен, и если суверенитет Гренландии будет нарушен, следующими можем оказаться мы", - заявил канадский законодатель в комментарии газете.
Ранее, как сообщала газета The Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных правительственных источников, вооружённые силы Канады моделировали гипотетический сценарий вторжения американской армии и ответных действий канадских ВС, включая методы повстанческой борьбы, аналогичные тем, которые применяли афганские моджахеды.
Трамп ранее также заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США, утверждая, что страна "полностью зависит от Вашингтона".
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Канада поддержала право Гренландии и Дании определять будущее острова
Вчера, 20:32
 
