05:17 21.01.2026
в мире, давос, канада, марк карни
В мире, Давос, Канада, Марк Карни
Премьер Канады сам написал свою речь для Давоса, сообщает NYT

NYT: премьер Канады Карни сам написал свою речь для Давоса

© AP Photo / Peter SummersМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Peter Summers
Марк Карни . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни самостоятельно написал свою речь для выступления на мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе, отступив от общепринятой практики написания таких масштабных заявлений другими людьми, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Карни заявил во вторник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.
"Карни сам написал свою речь, что является новшеством, поскольку речи такого масштаба обычно готовятся высокопоставленными сотрудниками с участием лидера", - говорится в сообщении.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
СМИ: критика Карни в Давосе в адрес великих держав была нацелена на США
В миреДавосКанадаМарк Карни
 
 
