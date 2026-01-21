Рейтинг@Mail.ru
03:43 21.01.2026 (обновлено: 06:12 21.01.2026)
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:43:00+03:00
2026-01-21T06:12:00+03:00
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США

Globe and Mail: Канада готовится к партизанской войне с США в случае вторжения

CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian FlagФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
CC BY 2.0 / Matt Boman / Canadian Flag
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
«
"Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — говорится в материале.
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
00:28
По словам источников, военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга, захватив стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а, возможно, и за два дня.
При этом канадское командование признает, что не обладает достаточным количеством солдат и вооружений для отражения американской атаки, поэтому им придется прибегать к таким методам боевых действий как диверсии и засады с применением беспилотников.
Пока отношения с американскими военными остаются позитивными, пишет издание.
Как сообщил один из источников, сигналом к будущему нападению может быть заявление Вашингтона об окончании партнерства в рамках NORAD. После этого, в теории, американские войска получат приказ захватить Канаду силой.
Военные в Нууке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО
17 января, 05:19
Газета уточняет, что вся процедура моделирования пока носила лишь ознакомительный характер, а руководство Канады не считает сценарий вторжения их соседа в страну хоть сколько-нибудь вероятным.
В начале января агентство Bloomberg писало, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью для президента США Дональда Трампа.
В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США не нужны товары из Канады и Мексики, заявил Трамп
13 января, 21:52
 
