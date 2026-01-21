СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

« "Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — говорится в материале.

По словам источников, военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга, захватив стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а, возможно, и за два дня.

При этом канадское командование признает, что не обладает достаточным количеством солдат и вооружений для отражения американской атаки, поэтому им придется прибегать к таким методам боевых действий как диверсии и засады с применением беспилотников.

Пока отношения с американскими военными остаются позитивными, пишет издание.

NORAD . После этого, в теории, американские войска получат приказ захватить Как сообщил один из источников, сигналом к будущему нападению может быть заявление Вашингтона об окончании партнерства в рамках. После этого, в теории, американские войска получат приказ захватить Канаду силой.

Газета уточняет, что вся процедура моделирования пока носила лишь ознакомительный характер, а руководство Канады не считает сценарий вторжения их соседа в страну хоть сколько-нибудь вероятным.

В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.