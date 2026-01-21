Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе - РИА Новости, 21.01.2026
20:40 21.01.2026
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе - РИА Новости, 21.01.2026
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе
Новый мощный снегопад может обрушиться на Камчатку уже на следующей неделе, к нему готовятся, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 21.01.2026
Губернатор Камчатки о ситуации со снегопадами в регионе
Камчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе

Солодов: на Камчатку на следующей неделе может обрушиться новый мощный снегопад

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый мощный снегопад может обрушиться на Камчатку уже на следующей неделе, к нему готовятся, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова в понедельник сообщила, что погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер: они стали уникальными за период около 60 лет. По ее словам, в конце прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра или 149% от нормы.
"Нам важно не только устранить последствия экстремальных циклонов, но и подготовиться к их вероятному повторению, потому что в условиях нашего региона, и это ожидаемая ситуация, по текущему прогнозу следующий мощный снегопад может подойти уже на следующей неделе. Уже полную подготовку к нему ведем", - сказал Солодов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке
Путин поинтересовался у губернатора Камчатки, как идут дела после снегопада
КамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
