Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде на следующей неделе
Новый мощный снегопад может обрушиться на Камчатку уже на следующей неделе, к нему готовятся, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:40:00+03:00
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
владимир солодов
владимир путин
Губернатор Камчатки о ситуации со снегопадами в регионе
Камчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Владимир Путин
