Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона - РИА Новости, 21.01.2026
18:25 21.01.2026
Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона
происшествия, россия, камчатка, владимир солодов, владимир путин
Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Камчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме... Ситуация сейчас нормализуется", - сообщил Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
На полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января.
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона
20 января, 02:27
 
