Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Камчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме... Ситуация сейчас нормализуется", - сообщил Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.