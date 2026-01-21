https://ria.ru/20260121/kamchatka-2069391227.html
Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона
Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Камчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме... Ситуация сейчас нормализуется", - сообщил Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
На полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января.