В Ярославле мужчина ранил женщину ножницами в магазине
13:03 21.01.2026
В Ярославле мужчина ранил женщину ножницами в магазине
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ярославле после того, как мужчина в магазине вел себя неадекватно, крича и разбрасывая товар с полок, а затем ранил... РИА Новости, 21.01.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Ярославле после того, как мужчина в магазине вел себя неадекватно, крича и разбрасывая товар с полок, а затем ранил покупательницу ножницами, сообщило УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, инцидент произошел вечером 19 января.
"В один из магазинов… пришел мужчина, начал неадекватно себя вести: лег на пол, кричал, разбрасывал товар с полок. В какой-то момент гражданин взял ножницы, лежавшие рядом с кассиром, и приставил их к шее 60-летней покупательницы. При попытке женщины вырваться ей были причинены раны кисти и головы", - говорится в сообщении.
Мужчину – это неоднократно судимый гражданин 1986 года рождения - скрутили очевидцы, они передали его прибывшему на место наряду патрульно-постовой службы.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, в настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - информирует полиция.
