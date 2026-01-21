ТОКИО, 21 янв - РИА Новости. Япония изучает детали предложения США об участии в "Совете мира" по Газе, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"От президента Трампа премьер-министру Санаэ Такаити пришло письменное приглашение принять участие в "Совете" ("Совет мира" по Газе - ред.)... Сейчас мы находимся в контакте с США и другими причастными странами и изучаем подробности. По результатам этого мы рассмотрим в том числе и вопрос участия или неучастия", - сказал Кихара.
Он подчеркнул, что Япония поддерживает и высоко ценит усилия американского лидера по установлению мира в Газе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.