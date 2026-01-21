Рейтинг@Mail.ru
Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира - РИА Новости, 21.01.2026
09:13 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/japonija-2069223260.html
Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира
Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира - РИА Новости, 21.01.2026
Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира
Япония изучает детали предложения США об участии в "Совете мира" по Газе, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Минору РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:13:00+03:00
2026-01-21T09:13:00+03:00
Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира

Япония изучает детали предложения США об участии в Совете мира по Газе

ТОКИО, 21 янв - РИА Новости. Япония изучает детали предложения США об участии в "Совете мира" по Газе, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Трамп сможет возглавлять Совет мира после отставки с поста президента
02:56
"От президента Трампа премьер-министру Санаэ Такаити пришло письменное приглашение принять участие в "Совете" ("Совет мира" по Газе - ред.)... Сейчас мы находимся в контакте с США и другими причастными странами и изучаем подробности. По результатам этого мы рассмотрим в том числе и вопрос участия или неучастия", - сказал Кихара.
Он подчеркнул, что Япония поддерживает и высоко ценит усилия американского лидера по установлению мира в Газе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
08:33
 
