ЦАХАЛ нанесла удары по четырем погранпереходам на границе Ливана и Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по четырем пограничным переходам на сирийско-ливанской границе, которые, по утверждению израильских военных, использовались силами ливанского движения "Хезболлах" для контрабанды оружия.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удары по четырем пограничным переходам на сирийско-ливанской границе, используемым "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Хермеля", - говорится в сообщении для прессы.
Военные добавили, что ранее в среду в ходе еще одного удара в районе Сидона на юге Ливана был ликвидирован один из ключевых оружейных контрабандистов "Хезболлах" Мухаммед Аваша.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
