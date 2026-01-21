Рейтинг@Mail.ru
23:16 21.01.2026
ЦАХАЛ нанесла удары по четырем погранпереходам на границе Ливана и Сирии
в мире
ливан
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по четырем пограничным переходам на сирийско-ливанской границе, которые, по утверждению израильских военных, использовались силами ливанского движения "Хезболлах" для контрабанды оружия.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удары по четырем пограничным переходам на сирийско-ливанской границе, используемым "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Хермеля", - говорится в сообщении для прессы.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 22:56
Военные добавили, что ранее в среду в ходе еще одного удара в районе Сидона на юге Ливана был ликвидирован один из ключевых оружейных контрабандистов "Хезболлах" Мухаммед Аваша.
"Аваша руководил и контролировал контрабанду оружия для "Хезболлах", в том числе используя подставную компанию, которая заказывала и переправляла запрещенные товары из разных стран, включая Ирак, Сирию и страны Персидского залива", - сообщили в ЦАХАЛ.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена "Хезболлы" на юге Ливана
16 января, 13:57
 
