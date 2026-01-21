Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром
14:56 21.01.2026 (обновлено: 14:58 21.01.2026)
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром - РИА Новости, 21.01.2026
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром
Главой города Иваново избран Максим Комиссаров, ранее временно исполнявший полномочия мэра, сообщили РИА Новости в Ивановской городской думе. РИА Новости, 21.01.2026
политика
иваново
ивановская область
россия
станислав воскресенский
александр шаботинский
иваново
ивановская область
россия
политика, иваново, ивановская область, россия, станислав воскресенский, александр шаботинский
Политика, Иваново, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Александр Шаботинский
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром

РИА Новости: депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром

РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Главой города Иваново избран Максим Комиссаров, ранее временно исполнявший полномочия мэра, сообщили РИА Новости в Ивановской городской думе.
Ранее политические партии и общественные организации выдвинули пять кандидатур на пост главы города Иваново. Окончательный список претендентов для голосования на заседании городской думы представляется губернатором Ивановской области.
Евгений Кузьмин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы
29 декабря 2025, 15:29
"Сегодня на заседании Ивановской городской думы главой города избран Максим Алексеевич Комиссаров. Депутаты большинством голосов его избрали… из пяти кандидатов, которые были направлены нам губернатором Ивановской области", - сообщили в гордуме.
Собеседница агентства отметила, что депутаты заслушали программы социально-экономического развития города, представленные всеми кандидатами.
Ранее главой города Иваново был Александр Шаботинский. Он покинул пост по собственному желанию 1 декабря 2025 года. Тогда же губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назначил Комиссарова временно исполняющим полномочия главы города. Шаботинского спустя несколько дней арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Позднее прокуратура региона заявила о предъявлении ему обвинения еще и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Глава ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Памфилова рассказала, какие выборы пройдут в России в 2026 году
Вчера, 08:17
 
ПолитикаИвановоИвановская областьРоссияСтанислав ВоскресенскийАлександр Шаботинский
 
 
