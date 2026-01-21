https://ria.ru/20260121/ivanovo-2069323576.html
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром
Депутаты Ивановской гордумы избрали Максима Комиссарова мэром
Главой города Иваново избран Максим Комиссаров, ранее временно исполнявший полномочия мэра, сообщили РИА Новости в Ивановской городской думе. РИА Новости, 21.01.2026
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Главой города Иваново избран Максим Комиссаров, ранее временно исполнявший полномочия мэра, сообщили РИА Новости в Ивановской городской думе.
Ранее политические партии и общественные организации выдвинули пять кандидатур на пост главы города Иваново
. Окончательный список претендентов для голосования на заседании городской думы представляется губернатором Ивановской области
.
"Сегодня на заседании Ивановской городской думы главой города избран Максим Алексеевич Комиссаров. Депутаты большинством голосов его избрали… из пяти кандидатов, которые были направлены нам губернатором Ивановской области", - сообщили в гордуме.
Собеседница агентства отметила, что депутаты заслушали программы социально-экономического развития города, представленные всеми кандидатами.
Ранее главой города Иваново был Александр Шаботинский
. Он покинул пост по собственному желанию 1 декабря 2025 года. Тогда же губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
назначил Комиссарова временно исполняющим полномочия главы города. Шаботинского спустя несколько дней арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Позднее прокуратура региона заявила о предъявлении ему обвинения еще и по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере).