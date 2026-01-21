Рейтинг@Mail.ru
Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток, сообщила WSJ
09:21 21.01.2026 (обновлено: 11:45 21.01.2026)
Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток, сообщила WSJ
Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток, сообщила Wall Street Journal. РИА Новости, 21.01.2026
Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток, сообщила WSJ

WSJ сообщила, что США направили истребители F-15E на Ближний Восток

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток, сообщила Wall Street Journal.
«

"США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln. — Прим. ред.) и истребители на Ближний Восток. <...> Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании", — пишет газета со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов.

Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Арабские страны не спорили с Трампом из-за Ирана, заявил премьер Катара
Вчера, 20:02
В регионе также появятся дополнительные системы противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD.
Как сообщали СМИ, авианосную ударную группу американских ВМС перебрасывают в зону ответственности Центрального командования, которая охватывает Ближний Восток, из Южно-Китайского моря. По данным NewsNation, это связано с ухудшением отношений между США и Ираном.
На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что китайский спутник 14 января зафиксировал активность авианосца USS Abraham Lincoln в Южно-Китайском море.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios
18 января, 19:48

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США Дональда Трампа.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
17 января, 08:00
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что беспорядки прекратились.
В ночь на прошлый четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самой Исламской Республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости полностью готовы к войне.
Морские пехотинцы США во время боя за город Хафджи в рамках операции Буря в пустыне - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир
17 января, 08:00
 
