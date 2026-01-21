Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток, сообщила WSJ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток, сообщила Пентагон начал переброску истребителей F-15E на Ближний Восток, сообщила Wall Street Journal

« "США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln. — Прим. ред.) и истребители на Ближний Восток. <...> Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании", — пишет газета со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов.

В регионе также появятся дополнительные системы противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD.

Как сообщали СМИ, авианосную ударную группу американских ВМС перебрасывают в зону ответственности Центрального командования, которая охватывает Ближний Восток, из Южно-Китайского моря. По данным NewsNation, это связано с ухудшением отношений между США и Ираном

На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что китайский спутник 14 января зафиксировал активность авианосца USS Abraham Lincoln в Южно-Китайском море.

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США Дональда Трампа

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что беспорядки прекратились.

В ночь на прошлый четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.