10:15 21.01.2026
Испания пока не согласилась войти в Совет мира, пишут СМИ
в мире, испания, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, александр лукашенко
В мире, Испания, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Испания пока не согласилась войти в Совет мира, пишут СМИ

Pais: Испания пока консультируется с союзниками о вхождении Совет мира

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испания была приглашена в предложенные США "Совет мира", но пока пока не приняла решения, консультируется с партнерами и союзниками по этому вопросу, пишет газета Pais со ссылкой на источники в офисе премьер-министра.
"Правительство Испании получило приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к... "Совету мира". Однако, по данным источников... Испания "еще не приняла решения" о том, принимать ли приглашение", - говорится в материале издания.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
08:33
По данным источников газеты, Мадрид ведет консультации с партнерами и союзниками, которые также получили приглашение.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Нетаньяху согласился войти в Совет мира
09:30
 
