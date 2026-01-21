Испания пока не согласилась войти в Совет мира, пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Испания была приглашена в предложенные США "Совет мира", но пока пока не приняла решения, консультируется с партнерами и союзниками по этому вопросу, пишет газета Pais со ссылкой на источники в офисе премьер-министра.